Благодарственное письмо растениям за их вклад в поддержание жизни на Земле

Окружающий мир
Благодарственное письмо растениям за их вклад в поддержание жизни на Земле
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте, дорогие растения! Я от лица всех людей  благодарю вас за ваш вклад в поддержании жизни на Земле. Вы обеспечиваете планету кислородом, фильтруя тонны углекислого газа. Вы обеспечиваете нас пищей, лечите нас. Мы обещаем заботиться о вас и поддерживать вашу популяцию! Спасибо!
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