Благодарственное письмо растениям за их вклад в поддержание жизни на Земле

Гость: Гость:

Здравствуйте, дорогие растения! Я от лица всех людей благодарю вас за ваш вклад в поддержании жизни на Земле. Вы обеспечиваете планету кислородом, фильтруя тонны углекислого газа. Вы обеспечиваете нас пищей, лечите нас. Мы обещаем заботиться о вас и поддерживать вашу популяцию! Спасибо!