Блюдце проверочное слово в скобках

Русский язык
Блюдце проверочное слово в скобках
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Блюдце-блюдечко(проверочное слово)
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