Помогите придумать название и девиз для викторины по алгебре ПОЖАЛУЙСТА!

Алгебра
Помогите придумать название и девиз для викторины по алгебре ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Название ..вектор перемен, девиз- «Дорогу осилит идущий, а математику - мыслящий»
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