Помогите придумать название и девиз для викторины по алгебре ПОЖАЛУЙСТА!
Алгебра
Помогите придумать название и девиз для викторины по алгебре ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы):
Гость:
Название ..вектор перемен, девиз- «Дорогу осилит идущий, а математику - мыслящий»
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