Как называеться сказка покатиться яблочко по серебряному блюдечку и предстанет финист-ясный сокол

Литература
Как называеться сказка покатиться яблочко по серебряному блюдечку и предстанет финист-ясный сокол
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Гость:
Финист - ясный сокол - Русская народная сказка
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