Бочку наполняет 6 маленьких ведер + 3 средних ведра и 1 большое или 2 маленьких ведра +1 среднее ведро и 3 больших ведра. Сколько нужно только больших ведер, чтобы наполнить бочку
Математика
Бочку наполняет 6 маленьких ведер + 3 средних ведра и 1 большое или 2 маленьких ведра +1 среднее ведро и 3 больших ведра. Сколько нужно только больших ведер, чтобы наполнить бочку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 маленьких ведра +1 среднее ведро и 3 больших ведра наполняют бочку, значит 6 маленьких ведер +3 средних ведра и 9 больших ведер наполнит три бочки но Бочку наполняет 6 маленьких ведер + 3 средних ведра и 1 большое, значит 2 бочки наполняет 9-1=8 больших ведер, а значит одну бочку наполнит 8:2=4 больших ведра ответ: 4 больших ведра
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