если 21 уменьшить в 7 раз, то получится
Математика
если 21 уменьшить в 7 раз, то получится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
то получится 3 ,потому что 21/7=3
Гость:
если 21 уменьшить в 7 раз,то получится 3
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