компьютер состоит из системного блока,клавиатуры, мыши и монитора.цена сист.блока 53000тг за 1 шт,мыши-1500тг,цена клавиатуры на 50000тг дешевле цены системного блока цена монитора в 2 раза дешевле цены системного блока.какова ...

Математика

компьютер состоит из системного блока,клавиатуры, мыши и монитора.цена сист.блока 53000тг за 1 шт,мыши-1500тг,цена клавиатуры на 50000тг дешевле цены системного блока цена монитора в 2 раза дешевле цены системного блока.какова цена стоимости компьютера?

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