компьютер состоит из системного блока,клавиатуры, мыши и монитора.цена сист.блока 53000тг за 1 шт,мыши-1500тг,цена клавиатуры на 50000тг дешевле цены системного блока цена монитора в 2 раза дешевле цены системного блока.какова ...
Математика
компьютер состоит из системного блока,клавиатуры, мыши и монитора.цена сист.блока 53000тг за 1 шт,мыши-1500тг,цена клавиатуры на 50000тг дешевле цены системного блока цена монитора в 2 раза дешевле цены системного блока.какова цена стоимости компьютера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 53000/2=26500 - монитор 2) 53000-50000=3000 - клава 3) 53000+1500+26500+3000=84000 - весь комп.
Гость:
53000+1500+(53000-50000)+(53000/2)=84000
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