В январе было 14 солнечных дней,  в феврале на 6 дней меньше, чем в январе , а в марте - в 2 раза больше , чем в феврале . Нужно поставить вопрос и решить задачу.      

Математика
В январе было 14 солнечных дней,  в феврале на 6 дней меньше, чем в январе , а в марте - в 2 раза больше , чем в феврале . Нужно поставить вопрос и решить задачу.      
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос: Сколько солнечных дней было в марте?   1)сколько солнечных дней было в феврале? 14-6= 8 дней 2) сколько солнечных дней было в марте? 8*2=16 дней   2 вариант   Вопрос: сколько солнечных дней было всего за три месяца?   тогда к верхнему решению надо добавить третье действие 14+8+16= 38 дней
Гость:
вопрос:сколько всего было солнечных дней за 3 месяца?                                 1)14-6=8  дней в феврале.  2)8×2=16 дней в марте.3)14+8+16=38 солнечных дней было всего.          
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