В январе было 14 солнечных дней, в феврале на 6 дней меньше, чем в январе , а в марте - в 2 раза больше , чем в феврале . Нужно поставить вопрос и решить задачу.
Математика
В январе было 14 солнечных дней, в феврале на 6 дней меньше, чем в январе , а в марте - в 2 раза больше , чем в феврале . Нужно поставить вопрос и решить задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос: Сколько солнечных дней было в марте? 1)сколько солнечных дней было в феврале? 14-6= 8 дней 2) сколько солнечных дней было в марте? 8*2=16 дней 2 вариант Вопрос: сколько солнечных дней было всего за три месяца? тогда к верхнему решению надо добавить третье действие 14+8+16= 38 дней
Гость:
вопрос:сколько всего было солнечных дней за 3 месяца? 1)14-6=8 дней в феврале. 2)8×2=16 дней в марте.3)14+8+16=38 солнечных дней было всего.
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