Яка маса однієї молекули сульфатної кислоти у кілограмах?

Химия
Яка маса однієї молекули сульфатної кислоти у кілограмах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(H2SO4) = 98 г/моль. Это означает, что 1 моль серной кислоты весит 98 г. В одном моле содержится 6,02*10^23 молекул. m(молекулы H2SO4) = 98/6,02*10^23 = 16,3*10^(-23) г = 1,6* 10^(-25) кг.
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