вещество содержит 85,71 углерода и 14,29 водорода. относительная плотность паров этого вещества по водороду 14. оприлелите молекулярную формулу вещества
Химия
вещество содержит 85,71 углерода и 14,29 водорода. относительная плотность паров этого вещества по водороду 14. оприлелите молекулярную формулу вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(C)=85.71/12=7.143моль n(H)=14.29/1=14.29моль n(C):n(H)=7.143:14.29=1:2 CH2 - 12+2=14г/моль M(CxHy)=2D=2*14=28г/моль 28/14=2 C2H4 этен
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