вещество содержит 85,71 углерода и 14,29 водорода. относительная плотность паров этого вещества по водороду 14. оприлелите молекулярную формулу вещества

Химия

вещество содержит 85,71 углерода и 14,29 водорода. относительная плотность паров этого вещества по водороду 14. оприлелите молекулярную формулу вещества

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