Записать числа, которые содержат: 1) 100 единиц класса миллионов и 409 единиц класса тысяч; 2) по 70 единиц 4, 3, и 2 классов.; 3) 3 единицы класса миллиардов и 950 единиц класса тысяч
Математика
Записать числа, которые содержат: 1) 100 единиц класса миллионов и 409 единиц класса тысяч; 2) по 70 единиц 4, 3, и 2 классов.; 3) 3 единицы класса миллиардов и 950 единиц класса тысяч
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100409000; 77700; 3000950000
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