турист прошел 20 км на восток из города A в город B,а потом 30км на восток в город C начертите векторы AB и BC.
Геометрия
турист прошел 20 км на восток из города A в город B,а потом 30км на восток в город C начертите векторы AB и BC.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если турист постоянно шел на восток то и векторы будут по одной линии А______В_________С
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