природная медь представляет собой смесь изотопов 65Cu и 63Cu. доля первого составляет 27%, а вторго - 73%. вычислить относительную атомную массу меди
Химия
природная медь представляет собой смесь изотопов 65Cu и 63Cu. доля первого составляет 27%, а вторго - 73%. вычислить относительную атомную массу меди
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Ar(Cu)=65*0.27+63*.73=17.55+45.99=63.54=64
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