природная медь представляет собой смесь изотопов 65Cu и 63Cu. доля первого составляет 27%, а вторго - 73%. вычислить относительную атомную массу меди

Химия

природная медь представляет собой смесь изотопов 65Cu и 63Cu. доля первого составляет 27%, а вторго - 73%. вычислить относительную атомную массу меди

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