Какой толщины получилась бы книга в 1 000 000 страниц, если толщина книги в 100 страниц составляет 1 см?
Математика
Какой толщины получилась бы книга в 1 000 000 страниц, если толщина книги в 100 страниц составляет 1 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 страниц - 1 см 1000000 страниц - x см x=1000000/100 x=10000 см=100 м
Гость:
По пропорции, что 100 страниц=1 см 1000000 страниц= X см. Получаем что 100X=1000000 X=10000 см=100м
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