Трехлитровую банку родник наполняет водой за 6 с. Сколько литров воды дает этот родник за 1 мин? 5 мин? 10 мин?
Математика
Трехлитровую банку родник наполняет водой за 6 с. Сколько литров воды дает этот родник за 1 мин? 5 мин? 10 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 мин = 60 сек (60:6)*3=30 литров 5мин = 300 сек (300:6)*3=150 литров 10мин = 600сек (600:6)*3= 100 литров
Гость:
1) во сколько раз 1 мин больше 6 с? 60:6=10 раз,значит и воды за 1 мин родник даст в 10 раз больше 3*10=30л 2)во сколько раз 5 мин больше 6 с? 5 мин= 300 с,значит 300:6= 50 раз,значит и воды родник даст в 50 раз больше 3*50=150л 3) во сколько раз 10 мин больше 6 с? 10 мин=600 с,значит 600:6=100 раз,значит и воды родник даст в 100 раз больше 3*100=300л
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