Трехлитровую банку родник наполняет водой за 6 с. Сколько литров воды дает этот родник за 1 мин? 5 мин? 10 мин?

Гость: Гость:

1) во сколько раз 1 мин больше 6 с? 60:6=10 раз,значит и воды за 1 мин родник даст в 10 раз больше 3*10=30л 2)во сколько раз 5 мин больше 6 с? 5 мин= 300 с,значит 300:6= 50 раз,значит и воды родник даст в 50 раз больше 3*50=150л 3) во сколько раз 10 мин больше 6 с? 10 мин=600 с,значит 600:6=100 раз,значит и воды родник даст в 100 раз больше 3*100=300л