При взаимодействии натрия с водой выделился газ объёмом н.у 44,8 дм3.Рассчитайте массу натрия вступившего в реакцию. 

Химия
При взаимодействии натрия с водой выделился газ объёмом н.у 44,8 дм3.Рассчитайте массу натрия вступившего в реакцию. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+2H2O=2NaOH+H2 n(H2)=V/Vm=44.8/22.4=2моль n(Na)=2*2=4моль m(Na)=4*23=92г 
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