При взаимодействии натрия с водой выделился газ объёмом н.у 44,8 дм3.Рассчитайте массу натрия вступившего в реакцию.

Химия

При взаимодействии натрия с водой выделился газ объёмом н.у 44,8 дм3.Рассчитайте массу натрия вступившего в реакцию.

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