с помощью знака принадлежности запишите те числа из множества {-7; -4.1; -3; -2; -1; 0; 5; 6.8; 7} которые принадлежат промежутку [-4; 6.5); и (-1.2; + бесконечность)

Алгебра

с помощью знака принадлежности запишите те числа из множества {-7; -4.1; -3; -2; -1; 0; 5; 6.8; 7} которые принадлежат промежутку [-4; 6.5); и (-1.2; + бесконечность)

Автор: Гость