с помощью знака принадлежности запишите те числа из множества {-7; -4.1; -3; -2; -1; 0; 5; 6.8; 7} которые принадлежат промежутку [-4; 6.5); и (-1.2; + бесконечность)
Алгебра
с помощью знака принадлежности запишите те числа из множества {-7; -4.1; -3; -2; -1; 0; 5; 6.8; 7} которые принадлежат промежутку [-4; 6.5); и (-1.2; + бесконечность)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3 Є [-4; 6.5) -2 Є [-4; 6.5) -1 Є [-4; 6.5) 0 Є [-4; 6.5) 5 Є [-4; 6.5) -1 Є(-1.2; + бесконечность); 0 Є(-1.2; + бесконечность); 5 Є(-1.2; + бесконечность); 6.8 Є(-1.2; + бесконечность); 7 Є(-1.2; + бесконечность)
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