с помощью знака принадлежности запишите те числа из множества {-7; -4.1; -3; -2; -1; 0; 5; 6.8; 7} которые принадлежат промежутку [-4; 6.5); и (-1.2; + бесконечность)

Алгебра
с помощью знака принадлежности запишите те числа из множества {-7; -4.1; -3; -2; -1; 0; 5; 6.8; 7} которые принадлежат промежутку [-4; 6.5); и (-1.2; + бесконечность)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3 Є [-4; 6.5) -2 Є [-4; 6.5) -1 Є [-4; 6.5) 0 Є [-4; 6.5) 5 Є [-4; 6.5)   -1   Є(-1.2; + бесконечность); 0    Є(-1.2; + бесконечность); 5    Є(-1.2; + бесконечность); 6.8 Є(-1.2; + бесконечность); 7    Є(-1.2; + бесконечность)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести текст    Oxford Universty                 The University of Oxford may be said to date from 1214, when the first charter was granted by t...
Ответить
Биология
органы осуществляющие размножение называются
Ответить
Математика
Работая один.трактор может вспахать поле 420а за 3 дня,а вместе с другим трактором-за 2 дня. За сколько дней может вспахать поле один второй трактор?
Ответить
Физика
Лыжник преодолел дистанцию в 5 км. Первый километр он преодолел за 3 мин, а на каждый последующий километр у него уходило на t секунд больше, чем н...
Ответить
Алгебра
для ремонта школы прибыла бригада в которой было в 2.5раза больше маляров чем плотников.Вскоре прораб включил в бригаду еще четырех маляров,а двух ...
Ответить