Лыжник преодолел дистанцию в 5 км. Первый километр он преодолел за 3 мин, а на каждый последующий километр у него уходило на t секунд больше, чем на предыдущий. Найдите t, если известно, что средняя скорость на всём пути оказал...
Физика
Лыжник преодолел дистанцию в 5 км. Первый километр он преодолел за 3 мин, а на каждый последующий километр у него уходило на t секунд больше, чем на предыдущий. Найдите t, если известно, что средняя скорость на всём пути оказалась такой, как если бы спортсмен пробегал каждый километр за 3 мин 12 с. Ответ: 6 секунд Напишите пожалуйста решение. Сижу уже три часа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы спортсмен бежал бы всю дистанцию с одинаковой скоростью, то он бы затратил на весь путь (3 * 60 + 12) * 5 = 960 секунд. Столько же он затратил и в данном случае, только на первый километр у него ушло 3 * 60 = 180 секунд, на второй - 180 + t, на третий - 180 + 2 * t, на четвертый - 180 + 3 * t и на пятый - 180 + 4 * t. Получаем уравнение 180 + 180 + t + 180 + 2 * t + 180 + 3 * t + 180 + 4 * t = 960 900 + 10 * t = 960 t = (960 - 900)/10 = 6 секунд. Это решение скорее математическое, чем физическое, но во всяком случае оно правильное. Буду благодарен, если признаете его лучшим.
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