для ремонта школы прибыла бригада в которой было в 2.5раза больше маляров чем плотников.Вскоре прораб включил в бригаду еще четырех маляров,а двух плотников передал на другой обьект.В результате маляров в бригаде оказалось в 4 ...

Алгебра

для ремонта школы прибыла бригада в которой было в 2.5раза больше маляров чем плотников.Вскоре прораб включил в бригаду еще четырех маляров,а двух плотников передал на другой обьект.В результате маляров в бригаде оказалось в 4 раза больше чем плотников.Сколько маляров и сколько плотников было в бригаде первоначально?

Автор: Гость