для ремонта школы прибыла бригада в которой было в 2.5раза больше маляров чем плотников.Вскоре прораб включил в бригаду еще четырех маляров,а двух плотников передал на другой обьект.В результате маляров в бригаде оказалось в 4 ...
Алгебра
для ремонта школы прибыла бригада в которой было в 2.5раза больше маляров чем плотников.Вскоре прораб включил в бригаду еще четырех маляров,а двух плотников передал на другой обьект.В результате маляров в бригаде оказалось в 4 раза больше чем плотников.Сколько маляров и сколько плотников было в бригаде первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х-количество плотников,тогда 2,5х-количество маляров.когда маляров добавили,их количество стало 2,5х+4,а плотников стало х-2,составляем уравнения учитывая что маляров в 4 раза больше:2,5х+4/х-2=4 ; 2,5х+4=4х-8;1,5х=12;х=8 плотников-8 человек,соответственно маляров 8*2,5=20.ответ:плотников-8,маляров-20 было первоначально
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