Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч,а потом ещё 20 км со скоростю 20 км/ч.Какова средняя скорость на всём пути ?

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Средняя скорость определяется как отношение всего пройденного пути ко всему времени, затраченному на этот путь. В данном случае велосипедист проехал 30 + 20 = 50 км. Со скоростью 10 км/ч он ехал 30 / 10 = 3 часа, а со скоростью 20 км/ч - 20 / 20 = 1 час, то есть всего он ехал 3 + 1 = 4 часа. Следовательно, средняя скорость велосипедиста 50 / 4 = 12,5 км/ч.