Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч,а потом ещё 20 км со скоростю 20 км/ч.Какова средняя скорость на всём пути ?
Физика
Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч,а потом ещё 20 км со скоростю 20 км/ч.Какова средняя скорость на всём пути ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя скорость определяется как отношение всего пройденного пути ко всему времени, затраченному на этот путь. В данном случае велосипедист проехал 30 + 20 = 50 км. Со скоростью 10 км/ч он ехал 30 / 10 = 3 часа, а со скоростью 20 км/ч - 20 / 20 = 1 час, то есть всего он ехал 3 + 1 = 4 часа. Следовательно, средняя скорость велосипедиста 50 / 4 = 12,5 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
материальная точка движется прямолинейно. уравнение движения s=2+3t+0.01t в кубе. Каковы скорости и ускорения в момент времени 0 и 10 с от начала д...
Математика
У Асель часы отставали на 7 минут, но она думала, что они спешат на 3 минуты. У Баян часы спешили на 10 минут , но она думала, что они отстают на 5...
Физика
Велосипедист проехал 30 км со скоростью 10 км/ч, а потом 20 км со скоростью 20 км/ч. Каковая средняя скорость на всём пути?
Қазақ тiлi
Зробити синтаксичний розбір речення, накреслити його схему Листкові сниться, мариться весна, а квітці пахне літа теплий день.