Зробити синтаксичний розбір речення, накреслити його схему Листкові сниться, мариться весна, а квітці пахне літа теплий день.
Қазақ тiлi
Зробити синтаксичний розбір речення, накреслити його схему Листкові сниться, мариться весна, а квітці пахне літа теплий день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
складне,неокличне,розповидне,3 простих речення,поширене
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