Какое количество теплоты потребуется для того, что¬бы в алюминиевом чайнике массой 700 г вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20 °С.

Физика

Какое количество теплоты потребуется для того, что¬бы в алюминиевом чайнике массой 700 г вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20 °С.

Автор: Гость