Какое количество теплоты потребуется для того, что¬бы в алюминиевом чайнике массой 700 г вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20 °С.
Физика
Какое количество теплоты потребуется для того, что¬бы в алюминиевом чайнике массой 700 г вскипятить 2 кг воды? Начальная температура воды 20 °С.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество теплоты = нагревание воды + нагревание алюминия. это получчается Q=С воды*M воды*80+С ал*Mал*80 Q=4200*2*80+900*0,7*80=722400Дж так наверн
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