Пруд зарастает лилиями, причём за неделю площадь, занятая лилиями, удваивается. За сколько недель пруд покрылся лилиями наполовину,если полностью он покрывается за 8 недель?
Математика
Пруд зарастает лилиями, причём за неделю площадь, занятая лилиями, удваивается. За сколько недель пруд покрылся лилиями наполовину,если полностью он покрывается за 8 недель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пруд покрылся лилиями наполовину за 7 недель. т.к. количество лилий удваивается каждую неделю, и он полностью покрылся лилиями на 8 неделю, то на 7 неделе он был покрыт лилиями на половину.
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