Який обєм повітря (н.у.) потрібний для спалювання 10 л октану, густина якого становить 0,7 г/см3? Прийміть обємну частку кисню в повітрі за 20%.
Химия
Який обєм повітря (н.у.) потрібний для спалювання 10 л октану, густина якого становить 0,7 г/см3? Прийміть обємну частку кисню в повітрі за 20%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2С8Н18 + 25О2 = 16СО2 + 18Н2О m(C8H18) = V(C8H18)*po = 10000мл*0,7г/мл = 7000 г = 7 кг. n(C8H18) = m(C8H18)/M(C8H18) = 7000/114 = 61,4 моль. По уравнению n(O2) = (n(C8H18)/2)*25 = (61,4/2)*25 = 767,5 моль. V(O2) = n(O2)*Vm = 767,5*22,4 = 17192 л = 17,192 м3 V(воздуха) = V(O2)/фи = 17,192/0,2 = 85,960 м3 ~ 86 м3.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
известно что сумма числа в два раза больше их разности и что 40% одного числа на 17 больше ,чем 35% другого .Найдите это число
Алгебра
периметр треугольника АВС равен 44см . сторона АВ вдвое меньше стороны ВС и на 4см меньше стороны АС. наидите длины всех сторон треугольника.
Математика
учитель предложил классу сложить все числа от 1 до 100 один мальчик написал 101х50=5050.Обясните как он это зделал