Який обєм повітря (н.у.) потрібний для спалювання 10 л октану, густина якого становить 0,7 г/см3? Прийміть обємну частку кисню в повітрі за 20%.

Химия

Який обєм повітря (н.у.) потрібний для спалювання 10 л октану, густина якого становить 0,7 г/см3? Прийміть обємну частку кисню в повітрі за 20%.

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