Сочинение на тему : " Одежда красит человека ?" доказать что это не так и написать сочинение на 10 предложении.

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Выбрала я эту тему и задумалась. Конечно, все это так, и не по одежде провожают человека, а по уму. Но по одежке встречают ... И мы сейчас очень много уделяем внимания вещам, поэтому, как мы выглядим, иногда даже злимся, если не удается приобрести «стильные» вещи, а почти у всех есть. А встречают - по одежде. Ребята смотрят на одежду, макияж и прическу. И девушки обращают внимание на внешний вид ребят. И только потом, если повезет, обратят внимание и на тебя самого как на личность. Как часто в жизни можно ошибиться, поддавшись внешним чарам. Милая, прекрасно одетая девушка может быть совершенно пустой и эгоистичной натурой. И ничего в ней нет. Ничего. С таким человеком не о чем говорить. Он занят только собой, своими вещами и тем, какое впечатление производит на окружающих. Друзей у нее нет, потому что для него важно, кто как одевается, кто на какие дискотеки ходить, а с «простыми смертными» ей неинтересно. Поэтому она, несмотря на свою внешность, очень одинока. И, наверное, в глубине души ей немного больно от этого. А я знаю девушку с Очень невыразительной внешностью, у нее никогда не было модных и дорогих вещей, но всегда и для каждого найдется у нее хорошее слово, сочувствие, совет, а то и помощь. И уже не замечаешь того, что держится она немного неуверенно. И все ее любят, всем она нравится, и я еще не встречала человека, который бы плохо отозвалась о ней. Нет, я не призываю не обращать никакого внимания на свою внешность. Нет! Естественно, каждый человек хочет красиво одеваться и прекрасно выглядеть. Но вещи не должны заслонять душу человека, заменять ей книги и театры, музыку и все прочие маленькие радости жизни. И отношение к окружающим, к работе, к товарищам и родных должно занимать главное место в душе каждого человека. Пожалуй, все-таки народная мудрость права, и не одежда красит человека, а ее доброта.