Сочинение на тему : " Одежда красит человека ?" доказать что это не так и написать сочинение на 10 предложении.

Русский язык
Сочинение на тему : " Одежда красит человека ?" доказать что это не так и написать сочинение на 10 предложении.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбрала я эту тему и задумалась. Конечно, все это так, и не по одежде провожают человека, а по уму. Но по одежке встречают ... И мы сейчас очень много уделяем внимания вещам, поэтому, как мы выглядим, иногда даже злимся, если не удается приобрести «стильные» вещи, а почти у всех есть. А встречают - по одежде. Ребята смотрят на одежду, макияж и прическу. И девушки обращают внимание на внешний вид ребят. И только потом, если повезет, обратят внимание и на тебя самого как на личность. Как часто в жизни можно ошибиться, поддавшись внешним чарам. Милая, прекрасно одетая девушка может быть совершенно пустой и эгоистичной натурой. И ничего в ней нет. Ничего. С таким человеком не о чем говорить. Он занят только собой, своими вещами и тем, какое впечатление производит на окружающих. Друзей у нее нет, потому что для него важно, кто как одевается, кто на какие дискотеки ходить, а с «простыми смертными» ей неинтересно. Поэтому она, несмотря на свою внешность, очень одинока. И, наверное, в глубине души ей немного больно от этого. А я знаю девушку с Очень невыразительной внешностью, у нее никогда не было модных и дорогих вещей, но всегда и для каждого найдется у нее хорошее слово, сочувствие, совет, а то и помощь. И уже не замечаешь того, что держится она немного неуверенно. И все ее любят, всем она нравится, и я еще не встречала человека, который бы плохо отозвалась о ней. Нет, я не призываю не обращать никакого внимания на свою внешность. Нет! Естественно, каждый человек хочет красиво одеваться и прекрасно выглядеть. Но вещи не должны заслонять душу человека, заменять ей книги и театры, музыку и все прочие маленькие радости жизни. И отношение к окружающим, к работе, к товарищам и родных должно занимать главное место в душе каждого человека. Пожалуй, все-таки народная мудрость права, и не одежда красит человека, а ее доброта.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается за 40 секунд на горизонтальном участке после окончания спуска. Определ...
Ответить
Русский язык
в корне слова после шипящих под ударением- пишется (что?),в корне слова после шипящих в безударном положении в словарных и заимствованных словах пи...
Ответить
Українська література
Характкристика Полттико-географического положения Италии
Ответить
Қазақ тiлi
Розставити розділові знаки,виконати синтаксичний розбір,накреслити схему речення Жива душа людська боїться минущості боїться безслідно згинути сере...
Ответить
Алгебра
Найдите стороны прямоугольника, если ето площадь равна 72см2, а периметр 36см
Ответить