Характкристика Полттико-географического положения Италии
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Характкристика Полттико-географического положения Италии
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Италия расположена на Юге Европы, в бассейне Средиземного моря. Государство занимает Аппеннинский полуостров, небольшую часть континентальной територии Европы. Ей пренодлежит острова Сицилия, Сардиния и т.д в её пределах находятся мини-государства Ватикан и Сан-Марино. Площадь страны - 301,3 км2. Италия морское государство. Около 80% государственных границ омывает Средиземное море. Через порты Генуя,Венеция и Триест осуществляется перевозка международных грузов. В итальянсих Альпах есть наивысшая гора Европы- Монблан(4807м)
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