Характкристика Полттико-географического положения Италии

Українська література
Характкристика Полттико-географического положения Италии
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Гость:
Италия расположена на Юге Европы,  в бассейне Средиземного моря. Государство занимает Аппеннинский полуостров, небольшую часть континентальной територии Европы. Ей пренодлежит острова Сицилия, Сардиния и т.д  в её пределах находятся мини-государства  Ватикан и Сан-Марино. Площадь страны - 301,3 км2. Италия морское государство.  Около 80%  государственных границ  омывает Средиземное море. Через порты Генуя,Венеция  и Триест осуществляется  перевозка международных грузов. В итальянсих Альпах есть наивысшая гора Европы- Монблан(4807м)
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