Найдите стороны прямоугольника, если ето площадь равна 72см2, а периметр 36см
Алгебра
Найдите стороны прямоугольника, если ето площадь равна 72см2, а периметр 36см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составляем систему: 2x + 2y = 36 x * y = 72 Выражаем X через первое ур-е: x = (36 - 2y) / 2 Подставляем во второе ур-е, находим y: ((36 - 2y) / 2) * y = 72 (18 - y) * y = 72 18y - y^2 = 72 y^2 - 18y + 72 = 0 [latex]y = \frac{18 +- \sqrt{18^{2} - 4 \cdot 72}}{2} = \frac{18 +- \sqrt{36}}{2} = \frac{18 +- 6}{2}[/latex] y1 = 12; y2 = 6 x1 = 6; x2 = 12 Ответ: 6 и 12
Гость:
S=a*b=72 надо разложить на множетели х=1 у=72 х=2 у=36 х=3 у=24 х=4 у=18 х=6 у=12 х=8 у=9 2х+2у =36 х+у=18 х=6 у=12
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