острый угол равнобокой трапеции равняется 60 градусов а основы равняется 15 см и 49 см найти бокрвую сторону
Геометрия
острый угол равнобокой трапеции равняется 60 градусов а основы равняется 15 см и 49 см найти бокрвую сторону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть ВН и СS-высоты. АН=SD и ВС=НS (так как ABCD- равнобокая трапеция). АН=(49-15):2=17 см, следовательно АН=SD=17 см. рассмотрим треугольник ABH-прямоугольный: угол ABH=180-60-90=30 градусов, следовательно угол лежащий напротив угла в 30 градусов равен половине гипотенузы АН=0.5*АВ, следовательно АВ=34 см. ответ:34 см. боковая сторона
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