С6. Приведите пример какого- либо производства(молочные продукты, хлебобулочные изделия, одежда, обувь, добыча полезных ископаемых и др.). Какие факторы производства используются при создании данных экономических благ? Что прои...
Технология
С6. Приведите пример какого- либо производства(молочные продукты, хлебобулочные изделия, одежда, обувь, добыча полезных ископаемых и др.). Какие факторы производства используются при создании данных экономических благ? Что произойдет с организацией производства, если какой –либо фактор станет недоступным для фирмы? Свой ответ поясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлеб,булочки,пончики,платье,туфли,ботинки,изумруды сапфиры-почти всё это добывается с помощью техники созданной человеком,хлеб готовится из муки,мука из зерен следовательно фактор-природа платье шьётся из шелка синтетики,синтетика делается из бытовых отходов природных ресурсов фактор-природа сапфиры добываются из земной коры с помощью техники и человека фактор-человек если какой либо фактор станет недоступным производство либо совсем прервётся либо продолжится в малом количестве тех или иных элементов или фирму закроют
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