а+86 и 91 напишите разность
Математика
а+86 и 91 напишите разность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+86)-91=а-5 ............
Гость:
как то не очень понятно написано, но я так понимаю, разность чисел (а+86) и 91 (а+86)-91
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
длина игровой площадки -18м а ширина составляет одну шестую часть длины сколько мотков по 7 м проволоки понадобиться чтобы огородить эту площадку д...
Экономика
часть схемы ,передающий информации 5 букв приёмник информации ,имеющийся практически в каждом доме 9 букв (у меня есть предположения ) с его пом...
Физика
двигаясь равноускоренно из состояния покоя и пройдя некоторый путь,тело приобрело скорость 10м/c . чему была равна скорость тела,когда оно прошло п...
Математика
из двух пунктов расстояние между которыми 210 км вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда.скорость одного из них на 5 км/ч больше ...