а+86 и 91 напишите разность

Математика
а+86 и 91 напишите разность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+86)-91=а-5 ............ 
Гость:
как то не очень понятно написано, но я так понимаю, разность чисел (а+86) и 91 (а+86)-91
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