двигаясь равноускоренно из состояния покоя и пройдя некоторый путь,тело приобрело скорость 10м/c . чему была равна скорость тела,когда оно прошло половину этого пути?
Физика
двигаясь равноускоренно из состояния покоя и пройдя некоторый путь,тело приобрело скорость 10м/c . чему была равна скорость тела,когда оно прошло половину этого пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость вычисляется по формуле V = √ (2 * a * S), то есть скорость пропорциональна корню из пройденного пути. В данном случае скорости после прохождения телом половины пути была равна 10 / √ 2 ≈ 7,07 м/с.
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