поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ч и останавливается через минуту после начала тормажения. с каким ускорением двигался поезд?

Физика

поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ч и останавливается через минуту после начала тормажения. с каким ускорением двигался поезд?

Автор: Гость