поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ч и останавливается через минуту после начала тормажения. с каким ускорением двигался поезд?

Физика
поезд подходит к станции со скоростью 36 км/ч и останавливается через минуту после начала тормажения. с каким ускорением двигался поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v₀=36 км/ч=10 м/с t=1 мин=60 с a=?   a=(v₁-v₀)/t v₁=0 a=(0-10)/60 a=-10/60 a≈-0,17 м/с²
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