Для молодших школярiв придбали всього 200 квиткiв: 74 квит.-в ляльковий театр . щосту частину решти-у цирк.а всi iншi- в кiнотеатр. Скiльки придбали в кiнотеатр,

Математика

Для молодших школярiв придбали всього 200 квиткiв: 74 квит.-в ляльковий театр . щосту частину решти-у цирк.а всi iншi- в кiнотеатр. Скiльки придбали в кiнотеатр,

Автор: Гость