Для молодших школярiв придбали всього 200 квиткiв: 74 квит.-в ляльковий театр . щосту частину решти-у цирк.а всi iншi- в кiнотеатр. Скiльки придбали в кiнотеатр,
Математика
Для молодших школярiв придбали всього 200 квиткiв: 74 квит.-в ляльковий театр . щосту частину решти-у цирк.а всi iншi- в кiнотеатр. Скiльки придбали в кiнотеатр,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скільки у цирк (200-74):6= 21 квиток 2) скільки у кінотеатр 200-74-21= 105 квитків перевірка: 74+21+105= 200
Гость:
у цирк (200-74)/6=21 у кінотеатр 200-74-21=105 щоб це перевірити 105+21+74=200
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