"Главные причины образования климата" Составьте схему.

Українська література
"Главные причины образования климата" Составьте схему.
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Гость:
                               КЛИМОТООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ   КОСМИЧЕСК. ИЛИ ПЛАНЕТН.            ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ.               ЧЕЛОВЕК.   1)уровень солнечной радиации                     1)широта места  2)циркуляция воздушных масс                        2)рельеф 3)влагооборот                                       3)океанические течения 4)вращение Земли вокруг Солн. и         4)подстилающая поверхность своей оси 
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