"Главные причины образования климата" Составьте схему.
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"Главные причины образования климата" Составьте схему.
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Гость:
КЛИМОТООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ КОСМИЧЕСК. ИЛИ ПЛАНЕТН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ. ЧЕЛОВЕК. 1)уровень солнечной радиации 1)широта места 2)циркуляция воздушных масс 2)рельеф 3)влагооборот 3)океанические течения 4)вращение Земли вокруг Солн. и 4)подстилающая поверхность своей оси
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