почему среди географических факторов на первом месте стоит широта местности

Українська література
почему среди географических факторов на первом месте стоит широта местности
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Гость:
Потому что на разных широтах разные климатические условия.
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