почему среди географических факторов на первом месте стоит широта местности
Українська література
почему среди географических факторов на первом месте стоит широта местности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что на разных широтах разные климатические условия.
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