средний рост всех учеников некоторого класса равен 150 см. средний рост всех мальчиков этого класса равен155см , а средний рост всех девочек равен148см. во сколько количества девочек в этом классе больше количества мальчиков? О...

Математика

средний рост всех учеников некоторого класса равен 150 см. средний рост всех мальчиков этого класса равен155см , а средний рост всех девочек равен148см. во сколько количества девочек в этом классе больше количества мальчиков? Ответ обоснуйте пожалуйста помогите

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