средний рост всех учеников некоторого класса равен 150 см. средний рост всех мальчиков этого класса равен155см , а средний рост всех девочек равен148см. во сколько количества девочек в этом классе больше количества мальчиков? О...
Математика
средний рост всех учеников некоторого класса равен 150 см. средний рост всех мальчиков этого класса равен155см , а средний рост всех девочек равен148см. во сколько количества девочек в этом классе больше количества мальчиков? Ответ обоснуйте пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - количество девочек, 148х - рост всех девочек у - количество мальчиков, 155у - рост всех мальчиков 148х+155у ------------ = 150 х+у 148х+155у=150х+150у 2х=5у х/у = 5/2 = 2,5
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