Вертолет пролетел на юг в горизонтальном полете 12 км, затем свернул строго на восток и пролетел еще 16 км. Сделайте чертеж, найдите путь и перемещение вертолета
Алгебра
Вертолет пролетел на юг в горизонтальном полете 12 км, затем свернул строго на восток и пролетел еще 16 км. Сделайте чертеж, найдите путь и перемещение вертолета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертёж думаю нарисовать сможешь. S - ? (перемещение); l -? (путь); --------------- S1 = 12км S2 = 16км --------------- l = S1 + S2 = 12 + 16 = 28км S = Корень из 12 в квадрате + 16 в квадрате = корень из 400 = 20км (по теореме пифогора)
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