Вертолет пролетел на юг в горизонтальном полете 12 км, затем свернул строго на восток и пролетел еще 16 км. Сделайте чертеж, найдите путь и перемещение вертолета

Алгебра

Вертолет пролетел на юг в горизонтальном полете 12 км, затем свернул строго на восток и пролетел еще 16 км. Сделайте чертеж, найдите путь и перемещение вертолета

Автор: Гость