2. Запишите значение скорости света в стандартном виде с точностью: а) в четыре значащие цифры; б) в две значащие цифры.

Физика

2. Запишите значение скорости света в стандартном виде с точностью: а) в четыре значащие цифры; б) в две значащие цифры.

Автор: Гость