2. Запишите значение скорости света в стандартном виде с точностью: а) в четыре значащие цифры; б) в две значащие цифры.
Физика
2. Запишите значение скорости света в стандартном виде с точностью: а) в четыре значащие цифры; б) в две значащие цифры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость света равна 299 792 458 м/с или 1 079 252 848,8 км/ч в школе, в основном скорость света принимают равной 300 000 000 м/с, что равно 3*10⁸ м/с
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