проволочную катушку, насчитывающую 1000 витков, помещают в однородное магнитное поле так,что линии магнитной индукции перпендикулярны плоскости витков. При удалении катушки из поля по ней протекает заряд 0,001 Кл. Определить ин...

Физика
проволочную катушку, насчитывающую 1000 витков, помещают в однородное магнитное поле так,что линии магнитной индукции перпендикулярны плоскости витков. При удалении катушки из поля по ней протекает заряд 0,001 Кл. Определить индукцию магнитного поля, если площадь витка 0,001 квадратный метр. Полное сопротивление цепи катушки равно 2 Ом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как ясно в катушке возникнет индукционный ток. Ei=N*ΔФ/Δt; Ei=U, U=I*R; I*R=N*Ф/t; I=q/t; (q/t)*R=N*Ф/t; ΔФ=N*B*S; qR=NBS B=q*R/N*S B=0,001*2/1000*0,001 B=0,002 Тл
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