Точка F - точка касания окружнасти с центром в точке О и прямой l. Точка А лежит на касательной , и отрезок АО пересекает окружнасть в точке Т,а отрезок FT равен радиусу окружнасти. Вычислите длину отрезка AF, если FT=2см.
Геометрия
Точка F - точка касания окружнасти с центром в точке О и прямой l. Точка А лежит на касательной , и отрезок АО пересекает окружнасть в точке Т,а отрезок FT равен радиусу окружнасти. Вычислите длину отрезка AF, если FT=2см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник TOF - равносторонний (FT=OF=OT=2см), => угол FOT = 60 град Треугольник AOF - прямоугольный (OF|AF) AF = OF * tg 60 = 2*√3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
на путь из А в В пешеод тратит 35 мин.На обратный путь.увеличив скорость на о.6 км/ч он затратит всего 30 мин.Найдите расстояние между А и В
Физика
Из точки,находящейся на высоте 100 м над поверхностью Земли,бросают вертикально вниз тело со скоростью 10 м/с. Через какое время оно достигнет пове...
Русский язык