Точка F - точка касания окружнасти с центром в точке О и прямой l. Точка А лежит на касательной , и отрезок АО пересекает окружнасть в точке Т,а отрезок FT равен радиусу окружнасти. Вычислите длину отрезка AF, если FT=2см.

Геометрия

Точка F - точка касания окружнасти с центром в точке О и прямой l. Точка А лежит на касательной , и отрезок АО пересекает окружнасть в точке Т,а отрезок FT равен радиусу окружнасти. Вычислите длину отрезка AF, если FT=2см.

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