Из точки,находящейся на высоте 100 м над поверхностью Земли,бросают вертикально вниз тело со скоростью 10 м/с. Через какое время оно достигнет поверхности Земли?
Физика
Из точки,находящейся на высоте 100 м над поверхностью Земли,бросают вертикально вниз тело со скоростью 10 м/с. Через какое время оно достигнет поверхности Земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=V0*t+g*t²/2 2*h=2*V0*t+g*t² g*t²+2*V0*t-2*h=0 10*t²+20*t-200=0 t²+2*t-20=0 t(1,2)=-2+-√84/2 t=3,6
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