Из точки,находящейся на высоте 100 м над поверхностью Земли,бросают вертикально вниз тело со скоростью 10 м/с. Через какое время оно достигнет поверхности Земли?

Физика

Из точки,находящейся на высоте 100 м над поверхностью Земли,бросают вертикально вниз тело со скоростью 10 м/с. Через какое время оно достигнет поверхности Земли?

Автор: Гость