фонетический разбор слова армия.
Русский язык
фонетический разбор слова армия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Армия - 3 слога (ар-ми-я), ударение падает на 1 слог. а [а] – гласный, ударный. р [р] – согласный, непарный звонкий, парный твердый, сонорный. м [м’] – согласный, непарный звонкий, парный мягкий, сонорный. и [и] – гласный, безударный. я [й] – согласный, звонкий, мягкий, непарный, сонорный. [а] – гласный, безударный. В слове 5 букв, 6 звуков.
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