ПОмогите составить твир за прiслiв"ям :Шабля ранить голову,а слово душу"

Қазақ тiлi
ПОмогите составить твир за прiслiв"ям :Шабля ранить голову,а слово душу"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Іноді слово ранить не менше, ніж зброя.Буває і таке, що людина поранена в саме серце образою чи страшною звісткою, вмерала від горя. Від завданих зброєю ран можна  і повністю вилікуватися, а люди поранені словом іноді все життя носять тягар образ.  Тому треба завжди подумати перед тим, як сказати людині навіть правду. А ще треба вчитися пробачати іншим. Тоді рани від образливого слова будуть швидко загоюватися і не залишати шрамів. 
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