ПОмогите составить твир за прiслiв"ям :Шабля ранить голову,а слово душу"

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Іноді слово ранить не менше, ніж зброя.Буває і таке, що людина поранена в саме серце образою чи страшною звісткою, вмерала від горя. Від завданих зброєю ран можна і повністю вилікуватися, а люди поранені словом іноді все життя носять тягар образ. Тому треба завжди подумати перед тим, як сказати людині навіть правду. А ще треба вчитися пробачати іншим. Тоді рани від образливого слова будуть швидко загоюватися і не залишати шрамів.