Первую половину пути автомобиль двигался равномерно со скоростью, модуль которого V1= 60 км\ч, а вторую - со скоростью, в k=1,5 раза меньше. Найдите среднюю скорость дижения автомобиля на всё пути.

Гость: Гость:

Вторую половину пути автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч, затратив на вторую половину время, равное (s:2):40=s:80. Имеем в виду, что s-это всё расстояние. Значит, на весь путь было потрачено время равное s/80+s/120 (s/120 - на первую половину пути). Средняя скорость - это отношение расстояния s ко времени t, которое найдем как сумму s/80+s/120. Получим что средняя скорость равна s разделить на s/48. отсюда ответ: 48 км/ч