Модель телебашни состоит из двух блоков. Нижний блок на 130см короче верхнего.Какова высота верхнего и нижнего блоков,если высота башни 4 м70см.
Математика
Модель телебашни состоит из двух блоков. Нижний блок на 130см короче верхнего.Какова высота верхнего и нижнего блоков,если высота башни 4 м70см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмём за "х" высоту верхнего блока, тогда высота нижнего блока будет равно "х-130". Зная высоту телебашни составим уравнение: х+(х-1,30)=4,70; 2х=6; х=3м - это высота верхнего блока. 3-1,3=1,7м - это высота нижнего блока. Ответ: 3м, 1,7м.
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