Из двух городов,расстояние между которыми 140км,выехали одновременно навстречу два автобуса,один со скоростью 40 км/ч, а второй-30 км/ч. Определи,через сколько часов и на каком расстоянии от городов автобусы встретятся.

Гость: Гость:

Пусть х часов автобусы были в пути до встречи. Первый ехал со скоростью 40 км/ч, значит он проехпл 40х км. Второй ехал со скоростью 30 км/ч, значит он проехал до встречи 30х км. Расстояние между городами 140 км, значит 40х+30х=140 70х=140 х=2 2 часа автобусы были в пути до встречи 40*2=80(км) растояние до одного города, 30*2=60(км) растояние до второго города,