В первый день заасфальтировали 5/16км дорогиЮа во второй на 1/8 км больше. Сколько км дороги заасфальтировали за два дня?
Математика
В первый день заасфальтировали 5/16км дорогиЮа во второй на 1/8 км больше. Сколько км дороги заасфальтировали за два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/16+5/16+1/8= 10/16+2/16= 12/16= 3/4
Гость:
1)сколько за второй день 5/16+1/8=7/16 км 2)сколько за два дня 5/16+7/16=12/16 км 3)сколько км заасфальтировали за 2 дня 1000:16*12= 750 м
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