В первый день заасфальтировали 5/16км дорогиЮа во второй на 1/8 км больше. Сколько км дороги заасфальтировали за два дня?

Математика

В первый день заасфальтировали 5/16км дорогиЮа во второй на 1/8 км больше. Сколько км дороги заасфальтировали за два дня?

Автор: Гость