Дано А(2;-1;0) В (-4;2;2) знайты кордынаты середыны видризка и довжыну видризка АВ
Геометрия
Дано А(2;-1;0) В (-4;2;2) знайты кордынаты середыны видризка и довжыну видризка АВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Довжина відрізка АВ I AB I = √((-4 - 2)² + (2 - (-1))² + (2 - 0)²) = √ (36 + 9 + 4) = √ 49 = 7 Координати точки С, середини відрізку АВ, дорівнюють півсумам координат точок АВ, тобто С = ((2 + (-4))/2; (-1 + 2)/2; (0 + 2)/2) = (-1; 0,5; 1)
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