Может ли компютер заменить человека?

Экономика
Может ли компютер заменить человека?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Компьютер может выполнять команды (программы) которые дает ему человек, сам по себе он работать не может, следовательно он не сможет заменить человека.  
Гость:
Нет,оно вряд ли.Ведь что такое компьютер? Это арифрометр.Не видили никогда такую машинку? Компьютер работает очень тупо.А про разборки (искусственого интелекта) Я могу много баек рассказать могу это дело.И в ссср ученые доили.Государство,и в сша.    
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