різновиди календарно обрядових пісень
Музыка
різновиди календарно обрядових пісень
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Вони виникли, ще у первісному суспільстві і пов'язані із календарем. Літній цикл: русальні, купальські, жниварські. Зимовий: колядки, щедрівки. Весняний: веснянки, трійця. кріпацькі, чумацькі, бурлацькі, рекрутські, солдатські.
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