різновиди календарно обрядових пісень

Гость: Гость:

Вони виникли, ще у первісному суспільстві і пов'язані із календарем. Літній цикл: русальні, купальські, жниварські. Зимовий: колядки, щедрівки. Весняний: веснянки, трійця. кріпацькі, чумацькі, бурлацькі, рекрутські, солдатські.